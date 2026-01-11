El agorero pronóstico de Stroll sobre Alonso y Aston Martin en 2026: "No podemos ser un equipo top"

El piloto canadiense no las tiene todas consigo acerca del esperado rendimiento de la escudería de Silverstone. Cree que aún faltan cosas, aunque resalta la importancia de la figura de Adrian Newey.

A las puertas del comienzo de la pretemporada de Fórmula 1, Aston Martinilusiona más que nunca con las revoluciones que plantea incluir en el monoplaza de 2026. A pesar de la llamada a la calma de Koji Watanabe, jefe de los motores Honda, los que llevarán ambos AMR26 tras romper con Mercedes, la ilusión está por las nubes.

Será el primer año de Adrian Newey como jefe de equipo en Silverstone. Se espera que su influencia en el diseño del coche, sumado al nuevo reglamento que estrenará la competición, permitan a la escudería británica desarrollar un monoplaza competitivo con el que Fernando Alonso vuelva a pelear por los puestos de arriba. Sin embargo, a pesar de las optimistas pistas que el equipo está dejando entrever por redes sociales, no todos parecen estar convencidos de su potencial.

Lance Stroll, piloto oficial de la escudería y compañero de Fernando, ha firmado un año completamente a la sombra del asturiano. Al ser preguntado por 'Planet F1' acerca de las expectativas de Aston Martin para 2026 respondió: "Es una gran pregunta para todos... A estas alturas nadie sabe qué va a pasar en Melbourne".

Dejando en el aire su opinión sobre el trabajo realizado en Silverstone durante el parón, terminó de concretar sus sensaciones de manera muy crítica: "No tenemos todas las herramientas para ser un equipo top, no podemos escondernos detrás de eso, pero el tiempo dirá lo bien que nos va".

Sin embargo, confirmó que tiene ganas de comenzar a rodar y que se siente totalmente comprometido: "Estamos emocionados, con las nuevas regulaciones, estamos mirando hacia el futuro como un equipo". Para terminar, alabó a la figura de Newey: "Es bueno para todos, Adrian se centra en el rendimiento y en ganar... Tenerle es positivo para todos, nos empuja a ser mejores y a hacer el coche más rápido".