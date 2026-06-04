Ferrero señala a Carlos Alcaraz: "Conmigo no se habría comprado un yate de 9 millones"

El exentrenador del murciano ha recordado el "entrenamiento duro y disciplina" que le impuso a Carlitos desde que era pequeño.

"Así es como educo yo a mis hijos"

La entrevista de Juan Carlos Ferrero con 'El Corriere della Sera' ha dejado muchos, muchos titulares.

El más llamativo, quizás, haya sido su ofrecimiento a entrenar a Jannik Sinner, pero el alicantino también ha hablado sobre si el italiano es mejor que Carlos Alcaraz o de la irrupción de Rafa Jódar.

Centrado en el murciano, ha recordado cómo le formó desde bien pequeño: "Cuando te ponen a un chico de 15 años tienes que enseñarle todo. No es un trabajo fácil. Si echo la vista atrás, claro que cambiaría algunas cosas, pero no la esencia".

"Le impuse a Alcaraz un entrenamiento duro y disciplina desde el principio y le llevé a límite muchas veces", ha explicado.

"Le mantuve con los pies en la tierra. Es mi forma de hacer las cosas y el trabajo dio sus frutos", ha añadido.

Siete meses después de su ruptura, Ferrero afirma que si siguiera con el número 2 del mundo, este "no se habría comprado un yate de 9 millones de euros".

"Puede que le dijera muchas veces no a Alcaraz, pero era como de mi familia y así es como educo yo a mis hijos", ha zanjado.