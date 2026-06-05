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"Hay que cuidarla..."

Ferrer apunta la clave para la recuperación de Alcaraz: "Lo bueno es que..."

El mito del tenis español y capitán de la selección analiza el importante momento por el que está pasando Carlitos de cara a recuperarse de su dura lesión. No hay que olvidar que se ha perdido Roland Garros y que no estará en Wimbledon.

David Ferrer y Carlos AlcarazDavid Ferrer y Carlos AlcarazAgencia EFE

Carlos Alcarazsigue sumido en un proceso largo de recuperación para dejar atrás la lesión de muñeca que arrastra desde hace meses. El murciano tuvo que retirarse del Conde de Godó debido a esa dolencia y desde entonces no ha podido volver a jugar.

Han sido dos Masters 1.000 los que se ha perdido Carlitos y un 'Grand Slam', Roland Garros. Además, el de El Palmar ya anunció que no jugaría 'Queens' y, lo que es peor, que tampoco estaría en Wimbledon.

David Ferrer conoce muy bien al número dos del mundo. El mito del tenis español y capitán de la selección tiene relación con Carlos. En una entrevista en 'As', Ferrer manda un mensaje tranquilizador sobre el estado de Alcaraz

"Bueno, tranquilidad. Tranquilidad de que todo está yendo bien. Lo importante es que Carlos se recupere al cien por cien y día a día. No hay que pensar mucho más. Es una lesión que hay que cuidarla y lo bueno es que Carlos mentalmente es muy bueno y está en buenas manos", reconoce David.

El alicantino señala la importancia de la fortaleza mental en estos momentos y asegura que Carlos es fuerte en ese aspecto. Aún así, también sigue la línea de lo dicho sobre la lesión, hay que tener paciencia.

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