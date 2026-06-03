El aprendizaje de Jódar tras caer con Zverev: "Si quieres competir contra los mejores..."

El español cayó en tres sets contra Alexander Zverev a pesar de su inicio arrasando: "No puedes tener altibajos en estos partidos".

Rafa Jódar ha llegado a cuartos de final en su primera aparición en Roland Garros. Un resultado excelente. Cayó eliminado contra el gran favorito, Alexander Zverev. Y ha sido una 'masterclass' para él este torneo.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, Jódar habló de ese aprendizaje: "Todos estos partidos me ayudan a darme cuenta de que, si quieres competir contra los mejores jugadores del mundo, tienes que mantener siempre el mismo nivel. No puedes tener muchos altibajos durante los partidos, especialmente cuando estás disputando un encuentro a cinco sets".

"Lo que he aprendido sobre mí mismo es que puedo competir contra cualquiera, pero todavía tengo que mejorar muchas cosas, y este tipo de partidos me ayudarán precisamente a mejorar en esos aspectos", explica el joven tenista madrileño.

Ha sido su segundo torneo a cinco sets y ha dejado muchísimos detalles de calidad: "He aprendido mucho. Al final, jugar tantos partidos en un mismo torneo te da mucha experiencia. Sobre todo, cuando se plantean situaciones en los partidos que son nuevas para mí debido a que solo había jugado a Australia a cinco sets. Estos torneos tan largos te dan mucha experiencia".

"Me quedo con que he podido competir contra jugadores muy buenos. Tengo la oportunidad de que, si sigo haciéndolo bien, si sigo creyendo en mí mismo y trabajando duro, podré subir mi nivel gracias a estos partidos", finaliza un Jódar que ahora mira la gira de hierba como su próximo objetivo.

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