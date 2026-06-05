El reto que obsesiona a Rafa Jódar: "Ya fui campeón junior en el US Open..."

El joven tenista español llegó hasta cuartos de final en su primera aparición en Roland Garros: "Jugar contra los mejores es lo que más me motiva".

Rafa Jódar se ha colado entre los mejores tenistas del mundo en apenas unos meses. Ya está en el top 20 y el año pasado era el 700 del ranking de la ATP. Y en su primera aparición en Roland Garros fue eliminado en cuartos de final por Alexander Zverev, el gran favorito al título.

Sobre sus próximos objetivos, Jódar no se corta y habla de los Grand Slams. Aunque en concreto se acuerda del US Open, donde fue campeón en la categoría junior.

"Lo que más ilusión me hace es jugar los dos Grand Slams que quedan, especialmente el US Open, porque fui campeón junior allí y estoy seguro de que sentiré cosas especiales al volver", dice el joven tenista madrileño.

Su motivación es enorme porque está compitiendo contra los mejores: "Jugar contra los mejores del mundo es lo que más me motiva. Si tuviera la oportunidad de jugar todos los torneos contra este tipo de tenistas, mi nivel subiría mucho".

También tuvo palabras de agradecimiento para su padre después de caer eliminado en París: "Estoy muy agradecido a él por estar siempre ahí apoyándome y por todo el trabajo que ha hecho para que estemos donde estamos".

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