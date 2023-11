En términos de palmarés, no cabe duda de que Novak Djokovic es el mejor tenista de la historia. Con 24 Grand Slams, esta temporada ha superado a Rafa Nadal (22) y la pasada ya lo hizo con Roger Federer (20).

Sin embargo, el debate sobre quién ha sido el mejor deportista y más completo está sobre la mesa.

Y lo está por actitudes como la que tuvo Djokovic este martes en el partido ante Jannik Sinner.

Al igual que ha hecho en otras ocasiones, el serbio, cuando iba por debajo en el marcador, se ausentó para ir al baño, pidió asistencia médica... todo para poner nervioso a su rival.

Adriano Panatta, extenista y ganador de Roland Garros en 1976 que se encontraba comentando el partido de las ATP Finals, cargó duramente contra 'Nole' por algo que según él no lo habrían hecho ni el español ni el suizo.

"¿Alguna vez han visto a Federer o Nadal comportarse como lo ha hecho Djokovic esta noche? Habría apostado cualquier cosa a que iba a intentar para el partido para romper el ritmo, siempre lo hace", señaló el extenista.

"Primero el baño, luego el fisio, lo intenta todo. No me gusta nada esa actitud, menos mal que a Sinner no le importa, se queda ahí tranquilamente", añadió Panatta.

Con su derrota frente a Sinner, Djokovic podría quedarse fuera de las semifinales de la Copa de Maestros si se produjera un 'biscotto' en el partido entre Jannik y Rune.