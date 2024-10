Es el eterno debate del mundo del tenis: ¿El mejor de la historia es Novak Djokovic, Rafa Nadal o Roger Federer? Por títulos, no hay discusión. Pero sí por otras muchas cosas. Hay quienes consideran que Nole es el tercero de ese trío a pesar de ser el tenista con más grandes.

Y Mats Wilander, en 'Eurosport', cree que el serbio no está nada preocupado por este asunto porque no ha considerado a Rafa y a Roger como una amenaza en este debate sobre el 'Big 3'.

"Creo que Novak está en una posición en la que Federer y Nadal no le preocupan. Les sobrepasó en victorias de Grand Slams y en cada uno de los récords importantes. No creo que sean una amenaza para él. Ahora, no lo creo", dice el extenista en la semana en la que se está celebrando la Six Kings SlamSix Kings Slam en Arabia Saudí.

"Creo que Novak nos ha dicho a todos: ‘Hey, quiero seguir jugando porque estos chicos, Alcaraz, Sinner y el resto, son muy buenos y me empujan a ser mejor y mejor y mejor. Quizá no sea tan bueno como solía ser, pero saca lo mejor que tiene cada día y es capaz de hacer eso incluso después de una operación de rodilla", explica.

Califica a Djokovic como un "superviviente" porque ha competido con los dos que eran considerados los más grandes: "Novak ha vivido bajo la tormenta. Es más joven que Roger y Rafa. Ha sobrevivido a todos. Es el tenista masculino que más ha ganado nunca".

"Creo que debe sentirse muy orgulloso. Novak es el tenista que más ha sentido el efecto del Big 2, más que ningún otro. Debe sentirse muy bien. El efecto de Djokovic es claro cuando se habla de físico sobre todos los jugadores hoy", cierra Mats, apostando claramente por Nole en este debate sobre quién es el mejor tenista de todos los tiempos.