Grandes noticias para Carlos Alcaraz sobre su lesión en la muñeca derecha

El número 2 del mundo, que cayó lesionado en el Conde de Godó, ya se ha quitado las protecciones en su muñeca.

Qué ganas tenemos de volver a ver a Carlos Alcaraz en pista. Y qué lejos queda aquel 14 de abril en el que el murciano cayó lesionado en su debut en el Conde de Godó.

Desde entonces, el número 2 del mundo se ha perdido Madrid, Roma, Roland Garros, Queen’s y Wimbledon... y sin tener fecha concreta para su reapareción.

Sin embargo, casi dos meses después de su lesión, el Carlitos ya entrena sin ninguna protección en su muñeca derecha.

Primero fue una contundente férula con la que apareció en los Laureus, posteriormente usó una más liviana y en las últimas semanas le hemos visto con una muñequera, pero parece que su mano ya empieza a responder con normalidad.

La gran duda es cuándo reaparecerá Alcaraz. Está previsto que vuelva a jugar en Canadá antes de defender sus victorias en Cincinnati y el US Open, pero él es el primero que sabe que no debe tener prisa por volver.

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