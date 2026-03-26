El candidato a rivalizar con Sinner y Carlos Alcaraz elegido por un mítico extenista

Juan Martín del Potro señala a Joao Fonseca como el posible tenista que pelee con los dos mejores tenistas del mundo por los torneos en el futuro, aunque le falta "tiempo y madurez".

La rivalidad entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner es similar a la del célebre 'Big Three'. Los dos tenistas, al igual que las tres leyendas del circuito ATP, acumulan la mayoría de los trofeos del calendario y se suelen disputar entre ellos los torneos.

Pese al buen nivel que hay dentro del circuito actualmente, pocos tenistas son capaces de rivalizar con el español y el italiano. La diferencia de puntos de ambos sobre el resto de tenistas en el ranking es abismal, y han formado un duopolio que, por el momento, no parece tener fin.

Aunque ambos han sido derrotados anteriormente, es poco común que ninguno de los dos se acabe llevando un torneo que disputan. Sin embargo, un extenista ha desgranado qué jugador puede llegar a batirles en un futuro e, incluso, formar un nuevo tridente.

"Ganar un Grand Slam no es fácil. Muy pocos lo logramos en la era de los Tres Grandes (Federer, Nadal y Djokovic). Y ahora, creo que muy pocos podrán vencer a Sinner y Alcaraz. Han ganado los últimos nueve Grand Slams y están claramente por delante del resto", ha comentado Juan Martín del Potro en una entrevista para 'La Nación'.

Aunque resulta muy complicado batirles, Del Potro ansía ver a un "latinoamericano" haciéndolo y ya tiene a su candidato en mente. "Espero que un latinoamericano pueda lograrlo. Han pasado muchos años. Hay buenos jugadores argentinos, y está Fonseca, que necesita tiempo y madurez", añade el argentino, indicando que Joao Fonseca puede ser el elegido.

"Antes de vencer a Federer por primera vez, perdí contra él seis veces. Lo mismo ocurrió con Nadal y Djokovic. Es un proceso. Tienes que enfrentarte a ellos y perder una, dos, tres veces, y poco a poco vas aprendiendo su juego y ganando confianza. (Fonseca) es muy joven. Tiene mucho potencial. Tiene muy buenos golpes, y el tenis actual es muy potente, así que tiene esa ventaja", concluye Del Potro, asegurando que para llegar a su nivel y rivalizar con ellos, primero deberá perder en varias ocasiones.