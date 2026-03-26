El divertido reto de Alcaraz a los número uno del pádel mundial: "¿Sinner y yo contra Coello y Tapia?"

El murciano se pasó por el torneo pádel tras su eliminación en el Masters 1000 de Miami, donde protagonizó una charla junto a Luigi Carraro, presidente de la Federación Internacional de Pádel

Carlos Alcaraz aprovechó sus días en Florida tras ser eliminado del Masters 1000 de Miami para asistir al Miami P1 de Premier Padel. Uno de los torneos de mayor nivel del deporte de moda reúne estos días en la ciudad estadounidense a los mejores jugadores del mundo.

El número uno del ranking ATP, tras caer ante Sebastián Korda, no dejó escapar la posibilidad de atender al evento, donde fue muy aclamado por el público y deportistas presentes. Allí, el murciano saludó a algunos de los grandes nombres del torneo, con los que mantiene una buena amistad. Coello, Tapia, Stupaczuk, Yanguas o Belasteguín fueron algunos de los que tuvieron la oportunidad de cruzar unas palabras con Carlos.

Más tarde tendría lugar el momento más cómico que Alcaraz dejó de la noche. El tenista se atrevía a bromear sobre un hipotético partido entre los mejores de cada deporte: "¿Sinner y yo contra Coello y Tapia? ¿En pádel? Ganamos nosotros, sin duda". Todo ello en una charla amistosa con Luigi Carraro, presidente de la Federación Internacional de Pádel.

Luego, también era preguntado por el rival que más complicado le pondría las cosas entre los cuatro cristales, a lo que también dejó una sorprendente respuesta: "Sin duda alguien con buen toque, por ejemplo Dimitrov. Pero también Zverev, quizá también por su altura y sus remates".

Unas declaraciones de Alcaraz que le muestran totalmente despreocupado tras el pequeño bache sufrido en Miami. Ahora, el número uno se prepara para encarar a inicios de abril el Masters 1000 de Montecarlo, en búsqueda de reencontrarse con las buenas sensaciones y proseguir con el espectacular 2026 que está firmando hasta la fecha.