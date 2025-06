El exentrenador de Federer compara a Alcaraz con Roger: "En hierba tienen el mismo..."

Carlos Alcaraz parte como principal favorito a ganar Wimbledon después de su increíble título en Roland Garros y de su victoria en el ATP 500 de Queen's. El murciano es una apisonadora y el proceso de adaptación de tierra a hierba le ha costado muy poco.

Se ha adaptado a las mil maravillas a la rapidez de la hierba y eso le puede dar cierta ventaja de cara a comenzar de manera firme su andadura en el All England Club. Alcaraz levantó el título en Queen's con una superioridad arrolladora con respecto a sus rivales descubriendo además una faceta nunca antes vista en su juego.

El números dos del mundo mostró un saque que no se le había visto y con el que puso en serios aprietos a sus rivales. Entre cuartos, semfinales y final, solo concedió una oportunidad de 'bola de break', que no terminó dándose.

Su finura en hierba hace que a Alcaraz ya lo empiecen a comparar con los grandes maestros de esta superficie. Ivan Ljubicic, exentrenador de Roger Federer cree que hay ciertos parecidos entre Carlitos y Roger: "Carlos tiene todo lo necesario para jugar bien en hierba. Responde bien, se mueve bien, es muy potente".

"Pero no es una sorpresa, porque enseguida encontró el feeling. Es una superficie particular: o encuentras tu dimensión enseguida o te cuesta. He tenido dificultades en ella a lo largo de mi carrera. Federer, como Carlos, encontró el feeling de inmediato", ha reconocido Ljubicic en unas declaraciones que recoge 'Eurosport'.