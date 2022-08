Roger Federer hizo feliz a un niño al que hizo una promesa hace cinco años. En 2017, durante la celebración del US Open, un jovencísimo Izyan Ahmad, apodado 'Zizou', le dijo al suizo en una rueda de prensa que si podía seguir jugando durante ocho o nueve años más para poder jugar juntos. En aquel momento, Roger le respondió "te lo prometo" y cinco años después, Federer hizo realidad esa promesa.

'Zizou' fue hasta Zúrich pensando que iba a jugar un torneo, sin saber que iba a acabar jugando a su deporte favorito con su ídolo. Todo fue grabado con una cámara oculta. Además, todo esto ocurrió en el día en el que el suizo cumplió 41 años.

Sin embargo, la cámara oculta iba más allá. Antes de su encuentro con el tenista, una trabajadora de un restaurante le pidieron a 'Zizou' una foto, diciéndole que era muy fan y teniendo incluso puesta una camiseta con su cara estampada.

Después, fue cuando el joven vio cómo se acercaba Federer, con el que se abrazó. Él le dijo: "Hicimos una promesa, ¿no?", para finalmente ponerse a jugar el partido. Un gesto que sin duda 'Zizou' no olvidará nunca y que quiso hablar de ello a través de su perfil de Twitter.

When the GOAT makes a promise, he keeps it! That’s what makes him such an idol! Thank you Mr. Federer, for the best day of my life, for these memories and I am forever grateful that you kept your pinky promise!” HAPPY BIRTHDAY G.O.A.T!@rogerfederer https://t.co/AvlmvBRN7E