El mundo del tenis reacciona al adiós de Roger Federer, una de sus mayores leyendas no sólo ahí, también en el deporte en general. Carlos Alcaraz ha sido el primero en reaccionar a la noticia de la retirada del suizo, que a sus 41 años disputará la Laver Cup como su último torneo.

El reciente ganador del US Open ha publicado una emotiva despedida en sus redes sociales, lamentándose de no haberse podido enfrentar en partido oficial al que ha sido uno de sus grandes ídolos.

"¡Roger ha sido uno de mis ídolos y una fuente de inspiración! Gracias por todo lo que has hecho por nuestro deporte. Todavía quiero jugar contigo. Te deseo la mejor suerte para lo que viene", ha escrito el murciano.

Precisamente tras ganar el US Open, su primer grande a sus 19 años, Alcaraz confiaba todavía en poder jugar contra el suizo. Esto dijo en 'AS': "Jugar contra Federer, aunque ahora mismo tengo pocas 'chances', creo yo, pero sería una cosa que me gustaría".

Pero no sólo quería jugar, también derrotarle en un grande. "Y ganarle a alguno de los tres en un Grand Slam. Yo siempre he dicho que para ser el mejor hay que ganar al mejor", comentó también sobre Nadal y Djokovic.

Pero la reacción más compartida de Alcaraz no fue ese mensaje. Llegó antes... mucho más sentido. Un simple "Roger" con un corazón roto. A veces no hacen falta más palabras.

Roger has been one of my idols and a source of inspiration! 🥲 Thank you for everything you have done for our sport! ❤️ I still want to play with you! 🥹 Wish you all the luck in the world for what comes next! 💪🏻 @rogerfederer pic.twitter.com/k4xjyN3AAB