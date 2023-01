Andrey Rublev ha disputado la segunda ronda del Open de Australia ante Emil Ruusuvuori y en ese partido ha tenido que soportar insultos de varios aficionados que portaban una bandera ucraniana. El tenista se dirigió al árbitro para comunicarle que la bandera "no le molestaba", pero que sí cesaran los insultos.

Rublev detuvo el partido en el segundo set. Se dirigió al juez de silla para pedirle que esos aficionados dejaran de insultarle. Aficionados que portaban una bandera con los colores de Ucrania.

"Se lo dije directamente al árbitro, no se trata de la bandera. Pueden poner la bandera que quieran, entiendo completamente la situación. Fue más que me empezaron a decir palabras feas y cosas malas", explicó el ruso tras el encuentro.

"Le dije al árbitro: 'No se trata de la bandera, pero por favor, ¿puedes decirles que al menos no digan malas palabras cuando esté en el cambio de pista?'", expresó Rublev.

El tenista ha dejado varios gestos desde que comenzara la invasión de Rusia sobre Ucrania. El más evidente fue unas palabras que escribió en una cámara de televisión al finalizar un partido. "Paren la guerra", escribió el tenista.

Algunos aficionados fueron al partido de Rublev a insultarlo y a provocarlo con la bandera de Ucrania.

¿La respuesta del ruso? "La bandera no me molesta. Está bien. Solo pido que no me insulten"pic.twitter.com/Mpql7dr4QV