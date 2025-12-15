Premio al punto del año para Carlos Alcaraz: ¿Es de este mundo?

Tras ganar el premio Stefan Edberg a la Deportividad, el número 1 del mundo ha vuelto a alzar otro galardón para cerrar un sobresaliente 2025.

En un año en el que ha levantado hasta ocho títulos, incluyendo Roland Garros y US Open, además de recuperar el número 1, Carlos Alcaraz se ha llevado dos premios para poner el broche a su excelso 2025.

La semana pasada se llevó el premio Stefan Edberg a la Deportividad y este domingo 'Tennis TV' anunció que también ha ganado el del mejor punto del año.

Fue ante Daniel Altmaier en Montecarlo con punto de 'break' en contra. Sirvió el murciano y tras un intercambio de golpes, el alemán le hizo una dejada.

Carlitos respondió con otra, el zurdo llegó y con un globo la mandó al fondo de pista, pero no esperaba que Alcaraz, con un increíble globo de 'willy', se la iba a devolver para posteriormente rematar la fanea con un ganador de revés.

Dedito a la oreja, el público en estado de ebullición y sonrisa final ante el 'feedback' que le daba la grada monegasca. Puro Alcaraz.