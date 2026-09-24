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Cerca del top10

Carlos Sainz lanza un aviso a pesar de la mejora de Williams: "En Madrid tocamos fondo"

Los Williams se acercan un poquito en los FP1 de Bakú, pero Carlos cree que les costará no caer eliminados en Q1.

Carlos Sainz Carlos SainzGetty

Carlos Sainz y Alex Albon han dado un pasito adelante en los primeros entrenamientos del Gran Premio de Azerbaiyán acercándose al top 10, pero para el español no es suficiente. Él es pesimista y cree que les costará no caer eliminado en Q1.

Así lo dice en la previa del Gran Premio, aunque quizá después de los FP1 haya cambiado de opinión: "Este año soy realista. Incluso con todas las mejoras, todavía nos va a costar salir de la Q1 y nos va a costar estar en la parte alta de la Q2".

Williams es uno de los equipos que más actualizaciones ha llevado este fin de semana: "Dará motivación al equipo saber que estamos avanzando y que, si el paso va en la dirección correcta y ofrece lo que tenemos en el túnel de viento y en nuestras simulaciones, entonces tendremos un camino y una dirección que seguir de cara al próximo año".

Vienen de pasarlo muy mal en el Gran Premio de España, en el Madring. Y Carlos quiere que les sirva para aprender: "Creo que probablemente en Madrid tocamos fondo, lo más abajo que puedes estar en un circuito con Williams...".

"Estábamos a más de tres segundos del ritmo y a más de un segundo y medio de los mejores equipos de la zona media...", dice para finalizar el piloto madrileño.

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