Carlos Sainz lanza un aviso a pesar de la mejora de Williams: "En Madrid tocamos fondo"

Los Williams se acercan un poquito en los FP1 de Bakú, pero Carlos cree que les costará no caer eliminados en Q1.

Carlos Sainz y Alex Albon han dado un pasito adelante en los primeros entrenamientos del Gran Premio de Azerbaiyán acercándose al top 10, pero para el español no es suficiente. Él es pesimista y cree que les costará no caer eliminado en Q1.

Así lo dice en la previa del Gran Premio, aunque quizá después de los FP1 haya cambiado de opinión: "Este año soy realista. Incluso con todas las mejoras, todavía nos va a costar salir de la Q1 y nos va a costar estar en la parte alta de la Q2".

Williams es uno de los equipos que más actualizaciones ha llevado este fin de semana: "Dará motivación al equipo saber que estamos avanzando y que, si el paso va en la dirección correcta y ofrece lo que tenemos en el túnel de viento y en nuestras simulaciones, entonces tendremos un camino y una dirección que seguir de cara al próximo año".

Vienen de pasarlo muy mal en el Gran Premio de España, en el Madring. Y Carlos quiere que les sirva para aprender: "Creo que probablemente en Madrid tocamos fondo, lo más abajo que puedes estar en un circuito con Williams...".

"Estábamos a más de tres segundos del ritmo y a más de un segundo y medio de los mejores equipos de la zona media...", dice para finalizar el piloto madrileño.

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