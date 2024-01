Jannik Sinner es el gran triunfador del Open de Australia. Campeón del torneo... y verdugo de Novak Djokovic, el gran favorito. El serbio es insaciable y a pesar de su derrota ya está pensando en la siguiente cita: Roland Garros.

Y pensar en Roland Garros es pensar en Rafa Nadal. Catorce veces ha ganado allí el tenista español, que espera poder participar en esta edición de 2024. Nole tiene muy claro que será el gran favorito en caso de acudir a la tierra de París.

"¿Roland Garros? Hay jugadores más favoritos que otros... Si Nadal juega siempre es favorito en Roland Garros, y después van Alcaraz y Sinner. Los que están arriba siempre tienen sus opciones", expresó el todavía número 1 del mundo de tenis.

Djokovic acabó superado en Melbourne. Sinner fue muy superior. "Ha sido uno de los peores partidos de Grand Slam que he jugado, no es agradable jugar así. El nivel de mi tenis no ha sido bueno, he intentado encontrar serenidad", expresó en sala de prensa.

"En general no me he encontrado durante las dos semanas a excepción de momentos puntuales. Esta derrota no significa el principio del fin... Hay mucho de lo que estar orgulloso. La racha iba a acabar algún día. Yo he dado lo que he podido y he perdido contra alguien mejor hoy...", sentenció.