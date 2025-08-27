Ahora

"Podía ser mi última oportunidad"

Djokovic, a corazón abierto: desvela cuál ha sido el mejor y peor momento de su carrera

El balcánico ha recordado dos momentos vividos en los Juegos Olímpicos como la cara y la cruz de su dilatada carrera.

Novak Djokovic Novak Djokovic Getty

Además de hablar de su rivalidad con Federer y Nadal o de afirmar que el mayor desafío de su carrera ha sido ganar a Rafa en Roland Garros, Novak Djokovic ha tratado otros temas interesantes durante una extensa entrevista en el canal de YouTube de Jay Shetti.

Entre otros, el serbio se ha abierto en canal y ha confesado cuál ha sido el mejor y peor momento de su carrera.

Sobre el primero, fue hace justo un año en la final de los JJOO de París ante Carlos Alcaraz, donde ganó el oro tras imponerse al murciano en dos tie breaks: 7-6 (3) y 7-6 (2).

"El mejor momento de mi carrera fue el momento en el que gané el oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, más incluso que mi primer Wimbledon o la primera Copa Davis, porque sabía que podía ser mi última oportunidad", recuerda.

En contraposición, el peor llegó en otra final de los Juegos Olímpicos, en este caso en Río 2016 ante Juan Martín del Potro, que venció a 'Nole' por 7-6 (4) y 7-6 (2).

"El peor partido fue en los Juegos de Rio 2016 ante Juan Martín Del Potro, fue un partido muy emocional, tenía el apoyo de todo el público y me encontraba en el mejor momento de mi carrera, venía de ganar cuatro Grand Slams consecutivos y sentía que era mi oportunidad", explica.

