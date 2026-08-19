"La fuerza mental que demostró..."
Pedro Acosta, a corazón abierto: ¿Ha cambiado su percepción de Marc Márquez tras pelear con él?
El próximo compañero del ilerdense ha destacado lo que más le ha "impresionado" del vigente campeón.
Además de agradecer a Ducati la confianza depositada en él a pesar de no haber ganado en MotoGP o de asegurar que no siente "presión" por ser compañero de Marc Márquez, Pedro Acosta también se ha rendido ante el eneacampeón del mundo en una entrevista en 'Motorsport'.
"¿Ha cambiado su percepción de Márquez después de haber coincidido y peleado con él en pista?", le han planteado al 'Tiburón de Mazarrón', que no ha podido ser más sincero.
De hecho, ha destacado lo que le impactó del ilerdense: "No mucho, la verdad. Lo que más me ha impresionado de Marc es todo lo que ha tenido que sufrir para recuperar su corona de campeón".
"Hablamos de un piloto que estuvo más de una década en la fábrica más grande del mundo, ganando muchísimos títulos", ha añadido.
Acosta reconoce que de haber sido Marc, quizás hubiera tirado la toalla: "Lo mucho que ha sufrido sin tener ninguna necesidad —porque ya no tenía nada que demostrar— muestra una capacidad de sufrimiento que no habíamos visto antes en él".
"La fuerza mental que demostró para regresar después de tantas lesiones es lo que más me impresiona de él", ha zanjado.