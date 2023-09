Carlos Alcaraz está defendiendo título en el US Open con puño de hierro. Jugando un tenis espectacular y no dando opción a sus rivales. Se medirá en cuartos de final a Alexander Zverev, que también vive un momento dulce después de su lesión.

Celebra el murciano, que perderá el número 1 del mundo pase lo que pase en Nueva York, que está jugando a un gran nivel. "Lo que venimos intentando hacer en los últimos tiempos lo estoy consiguiendo: jugar agresivo. Subir muchas vece a la red, apretar los restos... Básicamente mi estilo de juego. No he dudado en ningún momento, he sido fiel a mi estilo", ha dicho en 'Eurosport'.

A pesar de tener 20 años se siente "veterano" en torneos a cinco sets: "Noto tranquilidad. He vivido situaciones importantes. Me siento experimentado aunque tenga 20 años. Me lo tomo con mucha más tranquilidad que antes".

Y lanza un aviso de una manera muy peculiar. Una frase demoledora para sus rivales: "Si me quieren ganar van a tener que sufrir, que correr mucho y jugar a un nivel muy alto durante mucho tiempo. Físicamente me encuentro bien y también mentalmente".

¿Hacia una final ante Djokovic?

Novak Djokovic y Carlitos avanzan en el torneo. Ambos protagonizaron la final en Wimbledon (ganada por el español) y jugaron en Cincinnati uno de los partidos más intensos que se recuerdan en los últimos años. ¿Se medirán en la gran final del próximo domingo?

Horario y dónde ver

Este miércoles, 6 de septiembre, se disputará el encuentro entre ambos en la Arthur Ashe Stadium a partir de la 1 de la madrugada (hora española). El partido se podrá seguir en televisión a través de 'Movistar'.