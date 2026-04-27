La declaración de amor de Sinner a España con mensaje de ánimo hacia Carlos Alcaraz

La declaración de amor de Sinner a España y su mensaje de ánimo hacia Carlos Alcaraz

El tenista italiano se ha deshecho en elogios hacia nuestro país durante su último partido en el Mutua Madrid Open, destacando la gastronomía y el gran ambiente que genera el público.

Jannik Sinner está disfrutando en el Mutua Madrid Open. El tenista italiano continúa imparable su periplo por el Masters 1000 madrileño y ya está en la ronda de octavos de final. Más allá de sus resultados en la capital española, el número uno también está disfrutando de nuestro país.

"España me está tratando muy bien en mi vuelta y siempre me ha tratado bien", declaró el de San Cándido en una entrevista para 'Tennis Channel' tras batir al tenista danés Elmer Moller. Sinner no ocultó su predilección por el público español, nuestra cultura e incluso la comida.

En resumen, el actual número uno del ranking ATP se deshizo en elogios, asegurando que "ama España" por diversos motivos, como el trato del público en la pista, con el cual "nunca ha tenido problemas" o su variada gastronomía. "También amo la comida, la cocina, la comida española. Paella, tapas...", añadió Sinner.

Además, el italiano ha destacado que en los torneos españoles "hay muy buena gente y una gran atmósfera", por lo que se siente muy cómoda a la hora de jugar. Sin embargo, ha lamentado la ausencia de Carlos Alcaraz debido a su buena amistad.

"Se nota mucho su ausencia, así como ocurrirá también en Roma y Roland Garros. El tenis le necesita", agregó Sinner, mandando un mensaje de ánimo a su amigo y rival, tras su lesión que le impide acudir al Masters 1000 de Roma y el próximo Grand Slam.