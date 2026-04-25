La reacción de Sinner al enterarse de que Alcaraz no estará en Roland Garros: "El tenis le necesita"

Sinner se enteró nada más terminar su partido en el Open de Madrid: "Creo que lo más importante es decir primero que nada que el tenis necesita a Carlos".

Carlos Alcarazanunció este viernes que no jugará ni Roland Garros ni Roma por su lesión en la muñeca. El campeón no defenderá trono en la tierra de París y abre una oportunidad muy seria para Jannik Sinner. Sin embargo, el italiano se mostró triste nada más conocer la ausencia de su gran rival.

Al terminar su partido en Madrid a Sinner le comunicaron la noticia. Y así reaccionó: "Creo que lo más importante es decir primero que el tenis necesita a Carlos. El tenis tiene un espíritu mucho mejor cuando él está cerca y también para mí personalmente es agradable cuando está presente".

Muy elegante un Sinner que le deseó una buena recuperación: "Creo que va a volver más fuerte que antes, pero las lesiones siempre son duras, especialmente la de muñeca. Hay ciertas áreas de nuestro cuerpo que son muy sensibles. Así que espero que vuelva y que no tenga más lesiones, pero también creo que es bueno que él y su equipo se tomen su tiempo, porque si vuelves demasiado pronto, quizás tengas un problema mayor después".

Le espera en Wimbledon

Quiere Sinner que Alcaraz pueda llegar a la gira de hierba: "Todos queremos que sea competitivo desde el momento en que regrese y, en este caso, supongo que su próximo objetivo es Wimbledon. Le deseo una pronta recuperación, aunque sea doloroso y muy triste para todo el tenis".

Después de Roland Garros llegará la hierba. Y ese podría ser el objetivo de regreso para Carlos Alcaraz.