El demoledor mensaje de un tenista sobre Alcaraz y Sinner: "Jannik ganará más..."

Benoit Paire ha analizado la rivalidad que tienen el número uno y dos del mundo. Ante un futuro en el que parece que se seguirán repartiendo los 'Grand Slams', Paire tiene claro quién habrá ganado más al final de su carrera.

Carlos Alcaraz no estará en el Mutua Madrid Open de Madrid y puede que Jannik Sinner tome la misma decisión. El número uno y dos del mundo son los grandes favoritos para llevarse Roland Garros, que se disputa en poco más de un mes, y prefieren priorizar su estado físico antes del segundo 'Grand Slam' del año.

El español y el italiano se han repartido los últimos nueve 'Majors' que se han disputado. El último gran torneo que no ganaron ninguno de los dos fue el US Open de 2023 que tuvo como vencedor a Novak Djokovic.

Tras varias temporadas en las que el dominio en Slams es de Jannik y Carlos, los dos se han visto envueltos en una pelea que parece que terminará siendo histórica. Por el momento, la lucha está en 7-4 para el murciano.

Sin embargo, Benoit Paire, tenista que llegó a alcanzar el top-20, ha asegurado que ve a Sinner ganando más 'Majors' que Carlos. Por el momento, el de San Cándido parece que llegará en mejor forma que su máximo rival después de que Carlitos se lesionara de la muñeca en el Conde de Godó.

"Yo diría que Sinner ganará más Grand Slams que Alcaraz. Creo que es muy sólido en pistas duras y un poco más enfocado en ganar el partido. Quiere ganarlo todo, esa es la diferencia entre él y Alcaraz. Tal vez me equivoque, no lo sé, pero eso es lo que pienso", ha asegurado Paire en declaraciones para 'Tenis365'.