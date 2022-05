La rivalidad entre Rafa Nadal y Novak Djokovic será recordada durante toda la vida en el tenis. Con permiso, claro, de Roger Federer. El serbio ha hablado de "su gran rival" y de una posible retirada cercana.

"Rafa Nadal es mi rival más grande de todos los tiempos. Mientras él siga jugando, yo jugaré también", ha dicho el número 1 del mundo, favorito ahora para Roland Garros.

"No podía pedir una preparación mejor para Roland Garros. En el Serbia Open logré avanzar a base de físico. Después en Madrid hice mejores actuaciones aunque no estuve acertado en los momentos decisivos. Y aquí en Roma logré encajar todas las piezas. Voy a París con confianza y buenas sensaciones sobre las oportunidades que tengo allí", detalló.

Y es que ese buen nivel ha coincidido con los problemas físicos de Nadal, que llega a París mermado después de caer en Roma. Carlos Alcaraz es otro de los nombres que suenan como candidatos al título.

Djokovic fue campeón en Roma y está lleno de moral: "No podía pedir una semana mejor, de verdad. Hoy he jugado un set perfecto. No he cedido un set en todo el torneo".

"Creo que, físicamente, me he sentido bien desde el torneo de Madrid. Allí sentí que los problemas físicos que tuve en Montecarlo y Serbia habían quedado atrás. Trabajé muchas horas entre los torneos de Serbia y Madrid", cerró un Djokovic que sólo se retirará cuando lo haga "su máximo rival", Nadal.