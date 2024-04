Rafa Nadal debutó este jueves en el Mutua Madrid Open contra el jovencísimo Darwin March, que solo pudo ganarle un juego al balear.

En la pista Manolo Santana, el español mostró un sólido nivel ante un rival de apenas 16 años que solo había jugado un partido profesional antes... y como invitado.

Por ello, Rafa explicó en rueda de prensa que pocas conclusiones puede sacar del encuentro, sobre todo pensando en su gran objetivo: Roland Garros.

"No cambia para nada mi perspectiva de Paris. No voy a tomar aquí ninguna decisión, la tomaré después de Roma. Yo voy a hacer mi camino y si llego, llego. Si no llego, no llego. Lo que no voy a hacer es jugar en Paris sin la sensación de que puedo competir bien", explicó.

En la arcilla parisina Nadal tan solo ha perdido tres partidos de los 115 que ha jugado, y no quiere que la Philippe Chatrier le vea como a un desconocido.

"No me refiero a ganar, sino de salir a la pista a dar mi máximo y que puedo competir. Es lógico, después de todo lo que he vivido yo en Paris, no querer sentirme según de qué manera en una pista que para mí es tan importante", señaló.

Por el momento, el siguiente paso es la segunda ronda del Mutua este sábado ante Alex De Miñaur, su verdugo en el Conde de Godó. El objetivo no es ganar el partido, sino en sensaciones.

"Me sorprendería ganar el sábado a De Miñaur, pero tampoco es una cosa que me preocupe mucho. Lo único que cambiaría sería a nivel emocional el poder jugar otro día más aquí en Madrid. A nivel personal y deportivo no me genera nada ganar o perder el sábado", aseguró.