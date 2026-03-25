El desolador pronóstico de un legendario entrenador sobre Carlos Alcaraz: "Está aburrido"

Patrick Mouratoglou ha desgranado la idea de que el tenista español podría haber perdido el interés en los torneos que no son Grand Slams, los cuales "no le interesan tanto".

Carlos Alcaraz podría haber perdido el 'colmillo' al jugar al tenis. Esta es la idea que ha sugerido un legendario entrenador a raíz de las derrotas consecutivas que ha sufrido el tenista español en los dos primeros Masters 1000 del calendario ATP.

Patrick Mouratoglou, exentrenador de Serena Williams, ha planteado una breve reflexión acerca del estado actual de Alcaraz tras caer en Indian Wells y Miami, en la que vaticina que el número uno del mundo podría haber perdido las ganas de ganar en estos torneos.

En concreto, Mouratoglou asegura que ya ha ganado bastantes Masters 1000, y debido a la cantidad de Grand Slams que acumula en su palmarés, prefiere centrarse en ganar los majors. "Mi sentimiento es que Carlos Alcaraz está aburrido", comienza a señalar el técnico francés.

"El chico tiene ya siete Grand Slams, y siento que jugar Masters 1000, que ya ha ganado bastantes, no le interesa tanto. Es realmente un pensamiento que tengo", añade Patrick en un post de Instagram, antes de destacarlo como un peligro para su futuro.

"Pienso que eso será un peligro para él en los siguientes años. Un montón de gente dice: "Oh, este año en Roland Garros, o Wimbledon o US Open no juega bien en las primeras rondas". Sí, no juega bien porque está aburrido", asegura Mouratoglou.

Por último, el entrenador recuerda el "presentimiento" que tuvo al verle jugar contra Joao Fonseca en Miami. "Durante su partido contra Fonseca, tuve un presentimiento. Carlos Alcaraz no parecía tan concentrado como de costumbre en este Masters 1000. Al día siguiente, perdió contra Korda en Miami. A veces, se puede presentir antes del resultado", concluye el francés.