Rafa Nadal y Carlos Alcaraz son la pareja de moda en París. Jugarán el torneo de dobles en tenis y es una de las grandes atracciones de la cita olímpica. Y el balear ha dejado una frase brutal sobre su compañero de juego a partir de este fin de semana.

"Me hace ilusión jugar con el mejor jugador del mundo en este momento y el que será uno de los mejores de la historia", ha dicho Rafa sobre Alcaraz, ganador en Wimbledon y Roland Garros esta temporada.

"Para mí todos los Juegos Olímpicos han sido especiales. Me perdí los de Tokio 2020 y Londres 2012 por lesión y eso me ha dolido más que perderme cualquier Grand Slam porque son vivencias únicas sin igual y los Grand Slam los vives cada año. En Río 2016 me parecía inviable estar hoy aquí. Y estoy feliz por ello", dice.

El murciano, por su parte, no para de repetir el "sueño" que está viviendo al jugar junto al ídolo de su infancia: "Es un auténtico sueño que se me va a quedar grabado para siempre".

Aunque todavía no se ha desvelado el calendario ni del cuadro individual ni de los dobles, sí se sabe que ambos debutarán este próximo fin de semana. Tanto en su partido conjunto como en los individuales.

Las finales de ambas competiciones se disputarán la semana siguiente. Y todos esperan ver en ella a la pareja de moda del tenis español.