Este viernes arrancan los Juegos Olímpicos de París y desde la afición española hay mucha ilusión por ver en el mismo lado de una pista a Rafa Nadal y a Carlos Alcaraz.

Ambos han comparecido este miércoles en una rueda de prensa organizada por el Comité Olímpico Español junto a su presidente, Alejandro Blanco, y el resto del equipo nacional.

Durante su intervención, el murciano ha dejado unas bonitas palabras hacia su ídolo, destacando la especial ilusión que le hace el torneo.

"Para mi es un sueño. Obviamente, el éxito no lo garantiza el nombre. El camino es difícil pero ilusionante y lo voy a disfrutar al máximo. Esperemos jugar muchos partidos juntos y será un recuerdo que se me quedará grabado", ha señalado.

Sobre el balear, ha hecho hincapié en su mentalidad: "De Rafa tengo todo que aprender. La manera de competir, de luchar en pista, de nunca dejarse ir ni dar un punto por perdido. Su capacidad de dar la vuelta a los problemas es admirable y siempre intento seguir su ejemplo dentro y fuera de la pista. Su humildad, con todo lo que ha conseguido, es de admirar".

Por su parte, Rafa ha querido rebajar la euforia... dentro de lo que cabe: "Entiendo el morbo y la ilusión de vernos juntos, pero eso no garantiza el éxito. Carlos no ha jugado muchos dobles y yo no he jugado muchos dobles ni muchos individuales. Es una competición distinta Las cosas pasan más rápido, los movimientos son diferentes y no salen de forma natural costar porque es lógico".