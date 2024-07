Rafa Nadal y Carlos Alcaraz son dos de los grandes atractivos de estos Juegos Olímpicos de París. Participarán tanto en el individual como en el dobles. Convirtiéndose así en una opción muy seria de medalla para la delegación española.

David Ferrer, capitán del equipo español, dice que va a ser muy difícil para ellos en dobles: "Han jugado muy poco dobles juntos. Carlos hace años que no juega, de hecho, y Rafa tampoco lo ha hecho mucho, aunque tenga más experiencia. Hay parejas que llevan toda la vida jugando juntas y eso se nota muchísimo. Puede salir bien, pero, si no les fuera igual de bien que en individuales, tampoco me sorprendería".

"Es importante intentar pasar las primeras rondas y que se adapten a ellos un poco. Va a ser complicado", dice en 'AS'.

Ya han comenzado a entrenar juntos y se tienen que "conocer": "Lo importante es que vayan conociéndose. Ahora, coinciden y conviven mucho tiempo. Lo importante es que son buena gente y que tienen humildad, que escuchan. Como dice Rafa, Carlos es curioso y le pregunta muchas cosas, de campeón a campeón".

"La experiencia de lo que está viviendo Carlos solo la tiene Rafa, es alguien que le puede responder a ciertas preguntas. Es bonito. Para Rafa también es bonito adaptarse a un jugador tan joven. Se retroalimentan. Creo que les va a venir muy bien tener esa complicidad", explica el extenista español.

Y desvela cómo están trabajando juntos: "Los entrenadores y capitán hablamos y debatimos qué podemos aportar, pero, obviamente, entre ellos se tienen que complementar. Rafa tiene mucha experiencia en el dobles y creo que puede ayudar a Carlos en muchos aspectos tácticos. Esperemos que así sea".