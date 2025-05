Así anunció el Masters 1000 de Roma al nuevo papa León XIV: ¡En pleno partido!

Hacia las siete de la tarde de este jueves, la Plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano estalló en júbilo tras ver la fumata blanca.

Robert Francis Prevost fu elegido nuevo pontífice y ejercerá como León XIV, siendo el primero nacido en Estados Unidos.

A tres kilómetros del lugar se disputaba en el Foro Itálico el encuentro de primera ronda entre Fabio Fognini contra Jacob Fearnley.

Durante un descanso, las pantallas del recinto emitieron una imagen del nuevo papa, a lo que el público replicó con aplausos.

Cabe reseñar que León XIV es un gran aficionado del tenis y, en concreto, de un Carlos Alcaraz que debuta este viernes en Roma.

