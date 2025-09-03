Ahora

"¿Crees que tendré que esforzarme al máximo?"

La arrogancia de Kyrgios con Sabalenka antes de la 'Batalla de los Sexos': "Las mujeres no saben restar"

El australiano se enfrentará contra la número 1 del mundo en Hong Kong y no tiene dudas de que se llevará el duelo: "Me mojo: 6-2".

Kyrgios y SabalenkaKyrgios y SabalenkaGetty

Hong Kong acogerá en octubre una nueva edición de la 'Batalla de los Sexos' que arrancó en 1973 entre Billie Jean King y Bobby Riggs con victoria para la tenista.

En esta ocasión se enfrentará Kyrgios contra Sabalenka con unas condiciones especiales: el lado de pista de Aryna será más pequeño y su Nick solo dispondrá de un servicio en lugar de dos.

Pues bien, en un vídeo promocional del evento, el australiano se ha mostrado excesivamente confiado, entrando en el terreno de la arrogancia, a la hora de hablar de sus perspectivas para el partido.

"Voy a intentar ganar y no me va a ganar. Represento a los hombres, aunque pienso que ella cree lo contrario. Me mojo: 6-2", le afirmaba a Bublik, que ejercía de entrevistador.

"¿Crees que tendré que esforzarme al máximo?", le planteaba al kazajo explicando que "las mujeres no saben restar".

De hecho, si cayese ante la número 1 del mundo, Kyrgios tiene claro qué pasaría: "Internet se volvería loco. Estaré bien, me esforzaré, no quiero que ella gane, eso seguro".

Las 6 de laSexta

  1. Venezuela acusa a EEUU de crear con inteligencia artificial el vídeo del ataque contra un supuesto barco con drogas
  2. Xi, junto a Putin y Kim, exhibe el músculo militar de China y lanza un mensaje al mundo con su gran desfile
  3. Salvador Illa da un nuevo paso hacia la rehabilitación política total de Carles Puigdemont
  4. El juez Peinado y la instrucción contra Begoña Gómez: un sinfín de actuaciones polémicas que lo ponen en la diana del Gobierno
  5. Así es 'Núcleo Nacional', el grupo neonazi que jalea la paliza a dos menores del centro de Hortaleza (Madrid)
  6. Luces, cámaras... y secretos: cómo estrellas de Hollywood y la música pudieron convertirse en espías sin que nadie lo supiera