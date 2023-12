Cuenta atrás para volver a ver a Rafa Nadal en las pistas. Su regreso se producirá en Brisbane, el torneo previo al Open de Australia. Y aunque no ha hablado del Grand Slam, se espera que acuda a Melbourne en el principio de la temporada de tenis.

En otro vídeo publicado en sus redes sociales ha dado más detalles sobre cómo ha sido su recuperación: "Es un año que ha sido largo, que ha pasado por muchas fases. Volver a competir en la temporada de tierra y después decepción tras decepción hasta que tuve que decir basta y buscar la solución que fue la operación".

Asegura que no ha tenido "dudas", aunque parecía "imposible" poder volver: "La verdad es que nunca ha habido dudas, claro que ha habido momentos que parecía imposible que llegara".

"Creo que estoy listo para volver", dice el 22 veces ganador de Grand Slam, que no quiere hacer 'apuestas' sobre qué nivel alcanzará: "No sé a que nivel ni que se puede esperar pero no me importa ahora mismo. Sólo estoy feliz de volver y con la intención de hacer el máximo esfuerzo para divertirme y creo que ser competitivo".

"Llevo semanas buenas entrenando a un nivel que me permite tener la posibilidad de volver a competir. He pasado por muchas fases pero creo que hoy es el momento, volver en un torneo que he jugado en el pasado, que me es familiar, un torneo 250. Sé que es un torneo difícil pero espero estar preparado para competir. No aspiro a nada más, sólo ser competitivo", ha sentenciado Nadal.