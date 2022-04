Alexander Zverev, tenista que ocupa el número 3 del ranking ATP, ha pedido disculpas a los aficionados alemanes que acudieron al torneo de Múnich para verle jugar.

El tenista cayó en primera ronda ante Holger Rune en un partido terrible en el que estuvo muy lejos de su mejor nivel. Asume el alemán que está en uno de sus peores momentos de juego.

"Quiero pedir disculpas a los aficionados que han venido hoy al partido. No he sido capaz de jugar bien ni un solo juego. No tengo excusas", dijo Zverev.

El único culpable, él mismo: "No es culpa de mi preparador físico, ni de mi entrenador, ni de nadie. Buscar culpables fuera sería de una persona no muy inteligente".

Reconoció la presión de jugar ante sus compatriotas: "He sentido muchos nervios por jugar en mi país. Era la primera vez que lo hacía en Alemania con público desde que comenzó la pandemia y no he estado a la altura, es evidente".

"Estoy muy decepcionado con lo que ha pasado hoy. He jugado prácticamente sin derecha, hubiera dado igual quién tuviera al otro lado de la pista, habría perdido con cualquier jugador del cuadro. Me avergüenza esta situación", sentenció.