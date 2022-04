Carlos Alcaraz es la gran sensación del mundo del tenis en estos momentos. El murciano ha hecho historia tras conquistar su primer título Masters 1.000, siendo el tenista más joven en conseguirlo en Miami, con tan solo 18 años de edad. Sin embargo, es consciente de que tiene mucho trabajo por delante para seguir progresando y se mantiene con los pies sobre la tierra.

"Siempre seré la misma persona. Nunca voy a cambiar. Voy a seguir siendo la misma persona que se hace selfies con los aficionados, que firma autógrafos y ser cercano con todos. Voy a seguir siendo la misma persona", declaró ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa a su debut en el torneo Masters 1.000 de Montecarlo 2022.

Sus objetivos están claros: seguir con la buena dinámica y los buenos resultados. Tras su triunfo en Miami también es imprecindible manejar bien la presión: "Es complicado, pero estoy tratando de hacerlo todo de la manera más fácil. Esto es nuevo para mí y voy a intentar tratarlo con la mayor naturalidad posible. Voy a tratar de manejar bien los nervios por primera vez. Han sido días muy especiales para mí".

"He tenido tiempo de celebrar con mis amigos y mi familia en España, pero ahora es el momento de volver a centrarme en el tenis y de adaptarme de la mejor manera posible a la tierra batida. Este es mi primera participación en Montecarlo", añadió el actual número 11 del mundo en el ranking ATP.

Las sensaciones en su llegada a Montecarlo están siendo muy positivas: "Me encanta este lugar. Jugar aquí es muy bueno. Ayer fue mi primer entrenamiento y antes me hice una foto con el mar de fondo. No es momento de mirar el cuadro y ver que partidos tendré en el futuro. No quiero tener prisa, solo me concentro en mi primer partido ante Korda, un jugador de gran nivel y que seguro que me pondrá las cosas difíciles".

Alacaraz no puede evitar soñar con un posible choque ante Novak Djokovic en los cuartos de final, pero está centrado en su debut ante el estadounidense Sebastian Korda: "Obviamente, sería un gran partido ante Djokovic. Jugar ante el número uno del mundo sería increíble para mí, pero como he dicho antes, primero hay que afrontar los partidos anteriores y ver si ambos conseguimos llegar a cuartos de final".

Por último, el tenista murciano ha recalcado la importancia que tiene su equipo técnico en su estado actual: "Me apoyan muchísimo. Lo he dicho muchas veces, sin ellos no sería posible estar aquí. Con ellos he logrado cosas increíbles, la última el ganar mi primer Masters 1.000. Me apoyan mucho, se esfuerzan al máximo para ayudarme diciéndome que cosas tengo que mejorar y cuáles tengo que mantener. Eso me ayuda mucho".