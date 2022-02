Gervasio Deferr es un laureado deportista español que cuenta con una destacada trayectoria como gimnasta artístico. Se inició en esta disciplina deportiva con tan solo cinco años. Desde su victoria en el Campeonato de España Júnior en el año 1996, no dejó de cosechar éxitos.

Su camino en deporte de élite estuvo plagado de triunfos, pero también de momentos complicados. Tras su retirada, optó por un camino humilde para cumplir su sueño y demostrar que el dinero no le daría la felicidad.

El éxito deportivo y la retirada de Gervasio Deffer

A lo largo de toda su carrera deportiva, Deffer obtuvo diversos galardones en campeonatos a nivel europeo e internacional. En el año 2000 se convirtió en campeón olímpico de salto de potro durante los Juegos Olímpicos de Sídney. El gimnasta consiguió su segundo oro olímpico durante los Juegos Olímpicos de Antenas, en el año 2004, en la misma disciplina.

Su tercera y última medalla olímpica la ganó cuatro años más tarde en los Juegos Olímpicos de Pekín. En esta ocasión, fue una plata en la disciplina de suelo. Gervasio Deffer se retiró del deporte en el año 2011 cuando tenía 30 años. El motivo del cese de su actividad como gimnasta fue pensar que, a pesar de ser capaz de clasificarse para los próximos juegos, aseguró que no podría seguir ganando.

Un gimnasio en 'La Mina': el proyecto personal de Deffer

Tras tocar el cielo del deporte como bicampeón, Gervasio Deferr decidió volver a sus orígenes. 'laSexta Columna' reflejó el cambio de vida del exitoso gimnasta, que pasó de estar en la élite del deporte español a regentar su propio gimnasio en el barrio de La Mina, ubicado en Barcelona.

"Yo vengo de una familia con pocos recursos, el deporte a mí me cambio la vida", afirmó Deferr ante las cámaras del citado programa. Por ello, decidió seguir su vocación y entrenar a jóvenes de una zona desfavorecida: "Nunca he trabajado por dinero, si hubiese querido ganar dinero me hubiera montado un gimnasio en Pedralbes".

A través del deporte, Gervasio y su equipo buscan que los jóvenes que viven en el barrio tengan un lugar donde evadirse. "Hay familias desestructuradas, hay gente que está mal", explicó Deffer.

Gervasio Deffer será entrevistado en 'Lo de Évole'

Gervasio Deferr se sentará en 'Lo de Évole' para hablar sobre su paso por el mundo de deporte y los altibajos de su prolífica carrera. "Yo no podía estar, porque estaba ciego. Me cago en mi puta vida", exclama Deferr en el adelanto de su aparición en el programa.