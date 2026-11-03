Así fue la jugada que terminó con la muerte de Jesús de Miguel tras ser golpeado por Owono en el Tenerife-Andorra

Owono golpea a Jesús de Miguel en el Tenerife-Andorra

En los compases finales del encuentro, con 2-2 en el marcador, el portero del conjunto andorrano golpeó violentamente con la rodilla en el pecho del delantero cuando este se disponía a encarar a puerta.

El Heliodoro Rodríguez López se quedó con el corazón helado

¿Qué ocurrió en el Tenerife - Andorra?, ¿cómo fue la fatídica jugada que terminó con Jesús de Miguel inconsciente sobre el terreno de juego?, ¿cuál fue la reacción del portero Owono tras ver a su rival tendido en el verde?

Todo tuvo lugar en el descuento del partido alcanzado ya el minuto 98 de encuentro. Con 2-2 en el marcador, la defensa tinerfeña despejó un balón que rondaba el balcón de su área.

El esférico iba a la espalda de la defensa andorrana, con De Miguel adelantándose a los centrales y ganando la posición para enfilar en un uno contra uno la portería de Owono.

Sin embargo, el meta visitante, que se encontraba fuera de su área, se lanzó a interceptar el pase sin percibir que el atacante estaba mirando al balón y no a él.

El ecuatoguineano golpeó violentamente el pecho del canterano del Leganés con su rodilla derecha cayendo este al verde bocabajo mientras se tocaba el pecho.

El colegiado rápidamente le mostró la tarjeta roja a Owono, que sin mediar palabra tomó el camino a los vestuarios acatando la decisión.

Sin embargo, tras percatarse de los gestos de sus compañeros y rivales, que reclamaban la entrada de los servicios médicos con celeridad, se dio la vuelta y fue a interesarse por De Miguel.

El ariete, inconsciente, fue evacuado en ambulancia al Hospital de la Candelaria con una parada cardiorrespiratoria.

Allí ha pasado la noche ingresado en cuidados intensivos hasta que en la mañana de este martes, en torno a las ocho, ha fallecido.

El encuentro, tras conversar el árbitro con capitanes y entrenadores, fue suspendido de inmediato mientras el estadio Heliodoro Rodríguez López yacía con el corazón en un puño.