La terrible confesión del exjugador de rugby Sebastian Chabal: no recuerda nada de su época de jugador por los golpes

Chabal, jugador de rugby retirado, apenas tiene recuerdos de su vida por los golpes que sufrió durante su época de jugador: "Hay muchas cosas de mi vida que no recuerdo".

Sebastian Chabal es una de las grandes leyendas del rugby francés. Sus placajes han pasado a la historia del deporte. Ahora ha confesado que no recuerda nada de su época de jugador. Los golpes le han pasado factura: "No recuerdo el nacimiento de mis hijas... hay muchas cosas de mi vida que no recuerdo".

"Quizá dos o tres recuerdos de la infancia", dice. Chabal fue uno de los mayores portentos físicos de la historia del rugby.

"No tengo ningún recuerdo ni un segundo de un partido que haya jugado. Tampoco recuerdo ninguna de las 62 'marsellesas' que viví", destaca.

Pero a pesar de todo el exjugador de rugby confiesa que no ha ido al neurólogo: "¿Para qué? La memoria no va a volver".