Fran Garrigós no logró el oro en los Juegos Olímpicos Tokio y ahora en París quiere la revancha. 'Jugones' ha estado con él durante un entrenamiento muy intenso.

"El judo es un estilo de vida. Ir a París supone ir a por una medalla", dice en el micrófono de Patricia Cotón, que ha vivido en primera persona cómo es un entrenamiento.

El campeón del mundo de judo quiere el oro este verano: "No siento la presión y lo que me tengo que centrar es en mi rendimiento".

No conseguir medalla en Tokio le hundió... pero ahora ya está completamente recuperado: "Fue difícil y me costó volver, pero ahora ya no suelo pensar en el resultado y pienso en lo que depende de mí"

Estos son algunos de los secretos de un judoka dispuesto a todo: "Si gano me tiraré en paracaídas". Garrigós, a por la medalla de oro en París este verano.