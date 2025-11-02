Ahora
Alfonso Arús aplaude la hazaña de la nadadora alavesa Begoña Alday: "Ha cruzado el canal del Beagle rodeada de depredadores"

Aruser@s Weekend

Alfonso Arús aplaude la hazaña de la nadadora alavesa Begoña Alday: "Ha cruzado el canal del Beagle rodeada de depredadores"

Desde Chile hasta La Antártida, Begoña Alday ha cruzado nadando el canal de Beagle a nado en pleno invierno. Alfonso Arús aplaude su hazaña en Aruser@s en un vídeo que recoge Aruser@s Weekend.

Arthur Arús lleva a Aruser@s el vídeo de @bedebego en el que vemos imágenes de la nadadora alavesa Begoña Alday, quien ha cruzado el canal de Beagle nadando desde Chile hasta La Antártida rodeada de depredadores "como lobos marinos, orcas o ballenas".

"Ha dicho que ha sido la hazaña mas impresionante de su vida y eso que ya tiene unas cuantas", comenta Arthur en el programa de laSexta.

Alfonso Arús aplaude a la deportista: "Ojo al riesgo y a las temperaturas, además del excelente tiempo que consigue de 33 minutos para recorrer este tramo".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Mazón habría visto un vídeo de las inundaciones en Utiel durante su comida con Vilaplana en El Ventorro
  2. Risas, gafas y "no me consta": Sánchez sale del paso tras su comparecencia en el Senado
  3. Diez heridos, nueve graves, tras un apuñalamiento múltiple en un tren en el norte de Londres
  4. Tirotean un coche y secuestran a su conductor en plena calle en Madrid: investigan si el retenido es el 'Niño Juan'
  5. De la Marcha Verde a la eterna promesa incumplida del referéndum: las claves del conflicto en el Sáhara Occidental
  6. Mariah Carey da el pistoletazo de salida a la Navidad con su mítico video... a 1 de noviembre