Alfonso Arús aplaude la hazaña de la nadadora alavesa Begoña Alday: "Ha cruzado el canal del Beagle rodeada de depredadores"

Desde Chile hasta La Antártida, Begoña Alday ha cruzado nadando el canal de Beagle a nado en pleno invierno. Alfonso Arús aplaude su hazaña en Aruser@s en un vídeo que recoge Aruser@s Weekend.

Arthur Arús lleva a Aruser@s el vídeo de @bedebego en el que vemos imágenes de la nadadora alavesa Begoña Alday, quien ha cruzado el canal de Beagle nadando desde Chile hasta La Antártida rodeada de depredadores "como lobos marinos, orcas o ballenas".

"Ha dicho que ha sido la hazaña mas impresionante de su vida y eso que ya tiene unas cuantas", comenta Arthur en el programa de laSexta.

Alfonso Arús aplaude a la deportista: "Ojo al riesgo y a las temperaturas, además del excelente tiempo que consigue de 33 minutos para recorrer este tramo".

