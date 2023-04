Las autoridades de Nueva Orlens han emitido una orden de arresto contra Nate Díaz. El exluchador de la UFC, especialista en el 'strinking', compite en la categoría de peso wélter en las artes marciales mixtas.

El californiano fue el protagonista de una agresión donde estranguló a una persona en una pelea callejera. Los hechos tuvieron lugar de madrugada en Bourbon Street, Estados Unidos.

El incidente comenzó dentro de un bar y se desató en las afueras, donde varias imágenes demuestran que Nate Díaz le aplicó una llave a una persona después de golpearle con un rodillazo.

Un informe policial detalla que "un testigo alertó a los oficiales sobre un sujeto masculino blanco que se creía que estaba inconsciente".

Ese hombre recuperó la conciencia y fue llevado a urgencias. Por ello, "se emitió una orden de arresto contra Nate Díaz...aún no se encuentra bajo nuestra custodia". Se le acusa de agresión en segundo grado.

Nate Diaz Chokes out Logan Paul on the Street... pic.twitter.com/78Fxj6hh7J