Luto en el mundo del Kickboxing con la muerte del peleador Maksym Bordus, todo un campeón ucraniano que fue víctima de un proyectil en un ataque ruso en la guerra, según 'Sport Angels'.

Bordus se alistó en el ejército ucraniano para luchar contra la guerra el primer día de la invasión rusa el 24 de febrero de 2022. Con él se unieron otras referencias de las artes marciales como el boxeador Vasyl Lomachenko. El fallecimiento de Bordus lo reportó 'Reuters' este martes, pero supuestamente habría muerto el 11 de junio en la Batalla de Zaporizhia.

"Cada día acercaba la victoria de Ucrania con un arma en la mano, pero él no lo verá", expresó Sport Angels en el comunicado publicado.

Junto al mensaje lamentando la pérdida, había una fotografía de Bordus posando con las medallas que había conseguido a lo largo de su trayectoria como peleador.

Ukraine's Champion in kickboxing, 23 y.o. Maxim Bordus killed in fighting in Zaporizhzhia region 😰

He fought since the first day of the full-scale war.

Rest in peace, hero. pic.twitter.com/jobz0dypn5