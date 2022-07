Sergio García deja de formar parte del Circuito Europeo, ahora denominado DP World Tour, tras 23 años compitiendo en él. Así lo comunicó tras finalizar su participación en el British Open. Aunque su marcha no es oficial, ya planea "hacerla efectiva".

"Tengo claro lo que voy a hacer con el Circuito Europeo, probablemente dejarlo. Yo quiero jugar donde me quieren, me gusta sentirme querido y sinceramente en el Tour Europeo no me siento querido ahora mismo" explicó García justificando su renuncia. Además, resaltó un momento durante el BMW Championship cuando Thomas Bjorn, excapitán de la Ryder, le dijo a la cara que ''no querían a ninguno''.

Sobre este abandono, el exnúmero 2 del mundo añadió: "Hay comentarios que no te sientan bien. He dado más de la mitad de mi vida al Circuito Europeo y sentir que por una vez tomas una decisión profesional y personal en la que miras por ti, te traten así, pues no merece la pena" en una declaración en la que el español se refiere a su decisión de participar en la LIV Golf, comúnmente conocida como la liga saudí, aunque García les había dejado claras sus intenciones de continuar disputando los torneos del European Tour.

Con esta renuncia, Sergio García no podrá competir en la Ryder Cup porque solo los jugadores inscritos en el Circuito Europeo pueden ser seleccionables para participar. "Me da pena por la Ryder Cup, pero por cómo estaba jugando tampoco iba a ir" confesó. Esta competición por equipos entre Europa y Estados Unidos es el torneo fetiche del español, que es el golfista con más puntos de la historia de la Ryder.

A partir de ahora, el golfista participará solo en los torneos de la LIV Golf, que se encuentra en expansión y ha solicitado al ranking mundial (OWGR) que puedan puntuar sus competiciones para poder clasificarse a los 'majors', aunque García tiene asegurada su presencia en el Masters de Augusta, torneo que se ganó el derecho a participarlo de por vida tras ganarlo en 2017.