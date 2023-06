Escándalo en el mundo de las MMA por la muerte de un luchador de 16 años que disputaba un torneo que no tenía licencia. El joven recibió una patada giratoria en la cabeza que fue mortal ya que no llevaba casco, al igual que su oponente.

Los menores de edad están obligados a llevar casco para su protección, y este no cumplía las normas. La competición era el Open MMA Cup del Rodina Sports Club, que tuvo lugar en la región rusa de Amur.

El peleador se desplomo al momento con el KO, perdió el conocimiento y se le trasladó de urgencia a un hospital. En la UCI se confirmó su fallecimiento. Según el alcalde de Belogorsk, Stanislav Melyukov, el adolescente de 16 años murió en el hospital. Además, reconoció que "el torneo era ilegal".

Tanto la Federación de MMA de Rusia como las autoridades "Han iniciado un caso penal y me hacen responsable", reconoció el presidente del órgano federativo Yevgeny Zlivko. Todo apunta a que será imputado acusado por la muerte del joven peleador.

Tragic news from Russia.

In Amur Region 16-year-old MMA fighter died from a spinning wheel kick.

According to the rules, all underage participants were required to compete with helmets. However, the judge allowed the boy to fight without it. pic.twitter.com/FaHZiHTWzX