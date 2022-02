Bochornosa actuación de un jugador de hockey. Un juvenil de los South Shore Kings de la United States Premier Hockey League de hockey sobre hielo ha sido suspendido de por vida tras dar un puñetazo al árbitro.

El violento golpe mandó al colegiado directamente al hielo en pleno partido correspondiente a la la FYI (Junior Hockey), competición que se disputa entre el High School y la Universidad. La Justicia estadounidense ya se encuentra también investigando el caso.

Este jugador no podrá volver a pisar una pista de hielo para jugar un encuentro oficial nunca más en su vida, tal y como ha informado la United States Premier Hockey League a través de un comunicado oficial en sus redes sociales.

"La acción de jugador de la USPHL es completamente inaceptable en la USPHL. La USPHL tiene tolerancia cero para cualquier jugador que golpee a cualquier árbitro, en cualquier momento. Las acciones del jugador en cuestión han llevado a una suspensión de por vida", se puede leer.

Just your average tier 3 junior game in the States… pic.twitter.com/JasARhGRUO