Gareth Bale ha hecho su estreno en el golf amateur disputando el Farmers Insurance Open Pro-Am, donde también estaba John Rahm. Y el español se quedó asombrado del nivel mostrado por el galés.

El golfista coincidió con el exjugador en uno de los hoyos y se captó a ambos hablando. Rahm le preguntó por su retirada y por si echaba de menos el tiempo de Madrid, a lo que Bale respondió con sinceridad: "Lo echo de menos un poco, pero no mucho".

Rahm, que compartió varios hoyos con él mientras entrena para la edición profesional del mismo torneo, reconoció en rueda de prensa que le ha sorprendido el buen nivel de Bale al golf: "Le dije a Gareth que no podía ser tan bueno en el fútbol profesional y en el golf al mismo tiempo, simplemente no me parece justo. No se puede dedicar solo a una cosa y tener tanto talento para el golf. No es justo en absoluto".