Imputado el conductor del vehículo en el que viajaba Anthony Joshua tras el accidente que dejó dos muertos

¿Por qué es importante? Le acusan de "conducción peligrosa con resultado de muerte, conducción imprudente y negligente, conducción sin el debido cuidado y atención, causando lesiones y daños y conducción sin licencia".

La justicia de Nigeria ha imputado al conductor del vehículo en el que viajaba el boxeador Anthony Joshua tras un accidente que resultó en su hospitalización y la muerte de dos acompañantes. Adeniyi Mobolaji Kayode, de 46 años, enfrenta cargos por conducción peligrosa e imprudente. El accidente ocurrió en la autopista Lagos-Ibadan cuando el coche chocó contra un camión estacionado. Joshua fue dado de alta el 31 de diciembre y, junto a su madre, rindió homenaje a sus amigos fallecidos. El boxeador, que ganó recientemente a Jake Paul, se prepara para enfrentar a Tyson Fury el próximo año.

La justicia de Nigeria ha imputado al conductor del vehículo en el que viajaba el boxeador británico-nigeriano Anthony Joshua, después del accidente ocurrido el pasado 29 de diciembre que le causó heridas y en el que murieron dos de los acompañantes, informaron este viernes fuentes policiales.

El Tribunal de Magistrados de Sagamu, en el estado suroeste de Ogun, imputó al conductor Adeniyi Mobolaji Kayode, de 46 años, por "conducción peligrosa con resultado de muerte, conducción imprudente y negligente, conducción sin el debido cuidado y atención causando lesiones y daños, y conducción sin licencia". "El conductor de la camioneta Lexus involucrada en el caso de Anthony Joshua, Adeniyi Mobolaji Kayode, de 46 años, fue imputado en el Tribunal de Magistrados de Sagamu hoy, 2 de enero de 2026", declaró el portavoz de la policía estatal, Oluseyi Babaseyi, en un comunicado. El conductor fue puesto en prisión preventiva hasta que pague una fianza de 500.000 nairas (unos 296 euros).

Por su parte, el comisionado de Información del estado de Lagos, Gbenga Omotoso, informó en redes sociales de que Joshua recibió el alta hospitalaria el día 31 tras estar "clínicamente apto para recuperarse en casa". Joshua y su madre presentaron sus respetos a sus amigos fallecidos antes de que sus restos fueran repatriados al Reino Unido, detalló Omotoso.

El accidente ocurrió el lunes pasado en la autopista Lagos-Ibadan (que conecta Ogun y Lagos), cuando el todoterreno en el que viajaba el boxeador chocó contra un camión estacionado, según confirmó entonces a la 'Agencia EFE' el portavoz del Cuerpo Federal de Seguridad Vial (FRSC) de Ogun, Afolabi Odunsi.

Testigos del accidente dijeron al diario local 'The Punch' que Joshua viajaba como pasajero en un Lexus, junto a otra persona en los asientos traseros y otro acompañante en los delanteros; ambos murieron al estrellarse contra un vehículo estacionado. El equipo de seguridad del púgil circulaba detrás del automóvil antes del impacto.

Joshua, de 36 años, ha estado en Nigeria tras su pelea con el youtubero convertido en boxeador Jake Paul el 19 de diciembre pasado, que Joshua ganó por nocaut en el sexto asalto. El peso pesado regresó a los cuadriláteros tras un descanso de 15 meses y se espera que pelee contra su viejo rival, Tyson Fury, el año próximo.

Joshua es hijo de padre británico y madre nigeriana, y vivió en el país africano hasta los 12 años, cuando se mudó junto a su familia al Reino Unido. Aunque sobresalía en atletismo y fútbol americano, se inició en el boxeo a los 18 años, aunque, cuatro años después, dejaría de ser amateur tras hacerse con el oro de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 en la categoría superior a los 91 kilos.

Desde entonces, Joshua posee una carrera profesional de 32 peleas, con 29 victorias -26 de ellas por nocaut y tres por puntos- y solo cuatro derrotas, dos por nocaut y dos por puntos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.