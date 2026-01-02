¿Quién es el mayor rival de Marc Márquez? Ojo a la sentencia del exentrenador de Valentino Rossi

Luca Cadalora, tricampeón del mundo, no sitúa a PeccoBagnaia como la mayor amenaza del eneacampeón este nuevo año.

"Sería lo mejor para nosotros"

Tras una temporada de dominio absoluto para Marc Márquez, el mundo de MotoGP se pregunta si algún piloto podrá plantarle cara al de Cervera en 2026.

El subcampeón, su hermano Alex, está en todas las quinielas, pero no hay que descartar a otros como PeccoBagnaia, Jorge Martín, Marco Bezzecchi e incluso Pedro Acosta.

Sobre este aspecto ha reflexionado Luca Cadalora en 'Moto.it' tras recibir el Moto d’Oro, un reconocimiento de la Federación Internacional de Motociclismo.

Para el entrenador de Valentino Rossi entre 2016 y 2018, solo hay un hombre que puede plantarle cara al piloto de Ducati.

"¿Por qué no esperar un gran duelo? Márquez, Bezzecchi – Ducati, Aprilia, sería lo mejor para nosotros", ha señalado el tricampeón del mundo.

A su vez, Cadalora no ve a Pecco en las quinielas de favoritos... por el momento: "Espero que Bagnaia recupere su sensibilidad, su competitividad, y por qué no, creo que tiene todas las posibilidades. Eso es todo".