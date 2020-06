Tras tres meses de confinamiento, los gimnasios volverán a abrir en fase 3. A pesar de que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, indicó hace unas semanas que cabía la posibilidad de reanudar la actividad de estos centros en la fase 2, el BOE no recogió la propuesta y los gimnasios prefirieron ser cautos, permanecer cerrados y así preservaron la seguridad de sus clientes.

¿En qué provincias se puede ir al gimnasio?

Este lunes entraron en la fase 3 del desconfinamiento Guadalajara y Cuenca (Castilla-La Mancha); Andalucía; el Camp de Tarragona, el Alt Pirineu i Aran y Terres de L'Ebre (Cataluña); Asturias, Aragón, Extremadura, Galicia, Murcia, País Vasco, La Rioja y a la ciudad autónoma de Melilla.

De esta manera, se unieron a las islas de Formentera (Baleares), El Hierro, La Gomera y La Graciosa (Canarias), que ya se encontraban en la tercera etapa de la desescalada.

En contraposición, la Comunidad de Madrid, Castilla y León y parte de Cataluña se unieron a la Comunidad Valenciana, a la mayoría de Castilla-La Mancha (Toledo, Ciudad Real y Albacete) y a la ciudad autónoma de Ceuta, que ya se encontraban en fase 2.

Estos últimos territorios, que no avanzaron de fase este lunes, probablemente podrán gozar de la tercera etapa la próxima semana, por lo que los gimnasios en dichas provincias se abrirán, eso sí, con unas estrictas normas de seguridad.

¿En qué fase de la desescalada del coronavirus abren los gimnasios y centros deportivos? | Efe

¿Cuáles son las medidas de prevención?

Uno de los principales focos de contagio en un gimnasio son las máquinas de ejercicios. Por ello, los locales desinfectarán dicha maquinaria tras cada uso para evitar una propagación en masa.

Por otro lado, se exigirán mascarillas y guantes a todos los deportistas en las zonas comunes y de paso. Además, los gimnasios pondrán a disposición de los deportistas dispensadores de geles hidroalcohólico

Paralelamente deberá existir una distancia mínima de dos metros entre máquinas y cintas de correr.

Elíptica en gimnasio | Pixabay

¿Hará falta pedir cita previa?

No, no será necesario fijar una cita previamente para acudir al gimnasio, sino que se podrá ir cuando a uno le apetezca, siempre que no se supere el 50% del aforo del local.

¿Y el deporte en grupo?

El paso a fase 3 incumbe menos limitaciones a la hora de realizar deporte que en las fases 1 y 2. Se podrán realizar sesiones en grupo hasta un máximo de 20 personas en espacios al aire libre o en centros deportivos cubiertos, pero respetando una distancia de seguridad de al menos dos metros.

En este último caso, en cuanto al aforo, será restringido y no podrá superar el 50% del total.