Una espectadora de la Ryder Cup pierde la visión de un ojo tras un bolazo de Brooks Koepka

La Ryder Cup disputada en Francia y en la que Europa se impuso a EEUU será recordada por todos los aficionados que acudieron al Le Golf National y, muy a su pesar, por una pareja de franceses.

Y es que Corine Remande, uno de los cientos de aficionados presentes en el campo, recibió un fuerte bolazo por parte de Brooks Koepka. El jugador norteamericano realizó una salida con su madera y la bola acabó golpeando en la cabeza de Corine.

US golfer Brooks Koepka hit a spectator with a tee shot on the first day of the #RyderCup

