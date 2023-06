Conmoción en el mundo del ciclismo con el estado de Gino Mader. Durante la quinta etapa del Tour de suiza, el corredor del equipo Bahrain Victorious cayó por un barranco al chocar con Magnus Sheffield y tuvo que ser reanimado por los primeros auxiliosen plena carrera.

Un helicóptero le trasladó al hospital más cercano, pero su estado de salud continúa siendo grave. Su equipo informó de lo ocurrido después de la carrera con un comunicado: "El suizo Gino Mäder sufrió una caída en el descenso hacia La Punt, meta de la 5ª etapa del Tour de Suiza".

"El corredor se salió de la carretera y cayó a un barranco, donde fue rápidamente asistido por el médico de la carrera. Mäder se encontraba inconsciente, fue reanimado en el lugar del accidente y trasladado en helicóptero al hospital de Chur", explican.

"Después de que Mäder se someta a nuevos exámenes, tendremos más noticias sobre las consecuencias del accidente. Nuestros pensamientos y oraciones están con Gino", indican.

Muchos ciclistas han tomado la misma iniciativa promoviendo el lema de 'FuerzaGino'. Por otra parte, a Magnus Sheffield se le trasladó al hospital de Samedan con moratones y una conmoción".

Las caídas barranco abajo son las más temidas en un deporte donde el riesgo siempre está presente y las circunstancias pueden llegar a perjudicar la integridad física de los deportistas.

El ganador de la etapa fue el español Juan Ayuso, que tuvo un gran gesto que al igual que Remco Evenepoel, el principal favorito para llevarse el Tour, donde ambos lamentaron lo sucedido. Además, el corredor belga fue muy crítico con el trazado: "Deseo que todos los implicados en el choque de hoy estén bien".

"Un final en alto podía haber sido perfectamente posible, no fue una buena decisión hacernos acabar tras un peligroso descenso. Como ciclistas, debemos pensando en los riesgos que tomamos al bajar las montañas", recalcó Remco.

Official Statement from TdS Organisation regarding the crashes of @maedergino and @MagnusSheffield

We wish both of them all the best!!

.@BHRVictorious@INEOSGrenadierspic.twitter.com/T9RmdT1HH7